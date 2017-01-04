11-летний криворожанин, пострадавший в результате самоподжога экстренно нуждается в донорской крови

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Кривом Роге Днепропетровской области 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя, у подростка обгорело 60% тела.

Позже стало известно, что на поступок ребенка подвигли многочисленные ролики блогера-экстремала.

На сегодняшний день пострадавший мальчик срочно нуждается в донорской крови любой группы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Ассоциации доноров Украины.

Отмечается, что ежедневно для спасения жизни подростка используются кровь и ее компонентов от 10-15 доноров.

«Ни одна семья не справится самостоятельно с такой нагрузкой. Зимой, когда много людей болеют и употребляют алкоголь на праздники, найти доноров еще сложнее, но помощь необходима именно сейчас! Если есть возможность сдать кровь - поддержите Александра и его семью на этом трудном пути к выздоровлению», - отметили в Ассоциации.

Всех небезразличных приглашают в Днепропетровскую областную станцию переливания крови по адресу: пр.Богдана Хмельницкого (ул. Героев Сталинграда), 17.

В регистратуре необходимо сообщить, что сдача крови осуществляется для Деркач Александра.