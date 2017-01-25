Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
30.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный аукцион по сбору средств на сенсорную комнату для детей - аутистов»
30.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре городской совет установил минимальную цену квадратного метра, за которую можно сдавать недвижимость (жилую и не жилую) физическим лицам»
30.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Какие юридические лица в связи законодательными изменениями должны будут устанавливать кассовые аппараты?»
30.01.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «О работе и статистике пунктов обогрева в Днепре»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Спаси жизнь! | 17:12 | 27.01.2017
Нужна помощь: 11-летняя Даша Ткаченко борется с опасным генетическим заболеванием

Даша Ткаченко очень любознательная и серьезная девочка. Любит читать и с удовольствием изучает точные науки. В свои 11 лет она уже все знает про свою болезнь и может быстро и без запинки произнести сложное название - «муковисцидоз». Это тяжелое наследственное заболевание, при котором поражаются все органы, выделяющие секреты: бронхолегочная система, поджелудочная железа, печень. Из-за вязкой мокроты, скапливающейся в бронхах, появляются постоянные кашель, одышка, развиваются бронхиты и пневмонии. Из-за недостатка ферментов поджелудочной железы плохо переваривается пища, поэтому дети отстают в весе, сколько бы они ни ели.

Диагноз девочке поставили практически сразу после рождения, и вот уже 11 лет она борется за свою жизнь. День ребенка расписан по минутам, и это не обычные для ребят ее возраста занятия - ингаляции, прием лекарств и специального питания, лечебная физкультура, кинезотерапия.

Из-за недуга Даша часто лежит в больницах с бронхитами и воспалениями легких. Чтобы контролировать ее состояние, требуются эффективные современные препараты, которые нужно принимать постоянно. У девочки очень маленький для ее возраста вес, всего 25 кг, поэтому ей нужно специальное питание. К сожалению, лекарства и питание очень дорогие, семья Даши просто не в состоянии позволить себе постоянно их покупать. Чтобы их любимая доченька могла дышать, ей жизненно необходим препарат Пульмозим, который нужно принимать всегда. Его стоимость на сегодняшний день составляет 17 425 грн в месяц. Ингаляции препаратом Коломицин необходимы для восстановления органов дыхания. Стоимость курса лечения 26 600 грн. А еще специальное питание, антибиотики, витамины.

«На данный момент только на эти препараты нужно от 45 000 до 50 000 грн в месяц. Также мы каждые три месяца проходим лечение в стационаре, где Даша проходит курс антибиотикотерапии, массажа, лечебной физкультуры, это еще 8 000 - 15 000 грн. К сожалению, правительство не совсем понимает наши проблемы, такие детки не обеспечены жизненно необходимыми препаратами в отличие от больных в других странах. Поэтому стучу во все двери и верю, что все изменится к лучшему. Я мечтаю, чтобы моя доченька прожила долгую и счастливую жизнь», - рассказывает мама девочки Светлана Ткаченко.

Чтобы помочь Дарье Ткаченко дышать, нужно собрать 44 025 грн. Для родителей девочки эта сумма огромна, для нас всех вместе – собрать ее реально.

ЦЕЛЬ: собрать 44 025 гривен на лечение Даши Ткаченко.

РЕКВИЗИТЫ:

ПРИВАТБАНК

5169 3305 0850 6117 (карта оформлена на Ермолаеву А.И. – Президента Благотворительного фонда «Kiddo», карточка привязана к основному счету БФ Kiddo)

ПРИВАТБАНК

Получатель: БО «Благотворительный фонд «Kiddo»
Р/С: 26004050244815 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 36960783
Назначение платежа: Предоставление благотворительной помощи для Даши Ткаченко

БАНК ВОСТОК

Получатель: БО «Благотворительный фонд «Kiddo»
Р/С: 26001020286985 в ПАО «БАНК ВОСТОК»
МФО: 307123
ЕДРПОУ: 36960783

Назначение платежа: Предоставление благотворительной помощи для Даши Ткаченко

Больше информации про Дашу Ткаченко по ссылке:

http://kiddo.ua/children/59
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017 14:23 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
Последние новости
27.01.2017
16:40		 В Украине заработал сервис компенсаций для авиапассажиров
27.01.2017
16:37		 В полиции рассказали, почему не доставили Пугачева в зал суда
27.01.2017
15:36		 В Покрове спасатели спасли щенка из колодца (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика