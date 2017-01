| Спаси жизнь! | 17:12 | 27.01.2017 Нужна помощь: 11-летняя Даша Ткаченко борется с опасным генетическим заболеванием Даша Ткаченко очень любознательная и серьезная девочка. Любит читать и с удовольствием изучает точные науки. В свои 11 лет она уже все знает про свою болезнь и может быстро и без запинки произнести сложное название - «муковисцидоз». Это тяжелое наследственное заболевание, при котором поражаются все органы, выделяющие секреты: бронхолегочная система, поджелудочная железа, печень. Из-за вязкой мокроты, скапливающейся в бронхах, появляются постоянные кашель, одышка, развиваются бронхиты и пневмонии. Из-за недостатка ферментов поджелудочной железы плохо переваривается пища, поэтому дети отстают в весе, сколько бы они ни ели. Диагноз девочке поставили практически сразу после рождения, и вот уже 11 лет она борется за свою жизнь. День ребенка расписан по минутам, и это не обычные для ребят ее возраста занятия - ингаляции, прием лекарств и специального питания, лечебная физкультура, кинезотерапия. Из-за недуга Даша часто лежит в больницах с бронхитами и воспалениями легких. Чтобы контролировать ее состояние, требуются эффективные современные препараты, которые нужно принимать постоянно. У девочки очень маленький для ее возраста вес, всего 25 кг, поэтому ей нужно специальное питание. К сожалению, лекарства и питание очень дорогие, семья Даши просто не в состоянии позволить себе постоянно их покупать. Чтобы их любимая доченька могла дышать, ей жизненно необходим препарат Пульмозим, который нужно принимать всегда. Его стоимость на сегодняшний день составляет 17 425 грн в месяц. Ингаляции препаратом Коломицин необходимы для восстановления органов дыхания. Стоимость курса лечения 26 600 грн. А еще специальное питание, антибиотики, витамины. «На данный момент только на эти препараты нужно от 45 000 до 50 000 грн в месяц. Также мы каждые три месяца проходим лечение в стационаре, где Даша проходит курс антибиотикотерапии, массажа, лечебной физкультуры, это еще 8 000 - 15 000 грн. К сожалению, правительство не совсем понимает наши проблемы, такие детки не обеспечены жизненно необходимыми препаратами в отличие от больных в других странах. Поэтому стучу во все двери и верю, что все изменится к лучшему. Я мечтаю, чтобы моя доченька прожила долгую и счастливую жизнь», - рассказывает мама девочки Светлана Ткаченко. Чтобы помочь Дарье Ткаченко дышать, нужно собрать 44 025 грн. Для родителей девочки эта сумма огромна, для нас всех вместе – собрать ее реально. ЦЕЛЬ: собрать 44 025 гривен на лечение Даши Ткаченко. РЕКВИЗИТЫ: ПРИВАТБАНК 5169 3305 0850 6117 (карта оформлена на Ермолаеву А.И. – Президента Благотворительного фонда «Kiddo», карточка привязана к основному счету БФ Kiddo) ПРИВАТБАНК Получатель: БО «Благотворительный фонд «Kiddo»

Р/С: 26004050244815 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО: 305299

ЕДРПОУ: 36960783

Назначение платежа: Предоставление благотворительной помощи для Даши Ткаченко БАНК ВОСТОК Получатель: БО «Благотворительный фонд «Kiddo»

Р/С: 26001020286985 в ПАО «БАНК ВОСТОК»

МФО: 307123

ЕДРПОУ: 36960783 Назначение платежа: Предоставление благотворительной помощи для Даши Ткаченко Больше информации про Дашу Ткаченко по ссылке: http://kiddo.ua/children/59

