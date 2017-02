| Спаси жизнь! | 11:07 | 03.02.2017 Пятилетней Ясе Кушниренко срочно нужна помощь граждан: тяжелая форма ДЦП (ФОТО) Переселенка из ЛНР, 54-летняя Марина под обстрелами родного города делает обереги для продажи на Бирже благотворительности «ДоброДій», что бы все 100% вырученных средств потратить на лечение 5-летней Яси Кушниренко, которая не ходит и не говорит из-за тяжелейшего ДЦП. До начала лечения осталось меньше 2 недель, за которые нужно успеть собрать 10 тыс. грн, ведь без лечения, достижения девочки вернутся на «нулевую отметку», а несчастные родители не в состоянии себе позволить эту реабилитацию. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Благотворительно фонда. Детский церебральный паралич «свалился» на малышку из-за недоношенности, отобрал у Яси возможность пойти и заговорить вместе с одногодками. Но Ясе так нравится жить, что ее не пугают ни 4-часовые занятия ЛФК каждый день, ни походы к неврологу, ни бесконечные уколы и поездки на реабилитацию. Девочка уже научилась сидеть, понимает речь окружающих, а для общения с ними придумала собственный «язык». К сожалению, этих навыков недостаточно, чтобы пойти в обычный садик, а потом – в школу. Сначала нужно пойти своими ножками и заговорить. Времени уже «в обрез» - в сентябре Ясе исполнится 6 лет, после этого возраста побороть ДЦП значительно труднее. «Мы с дочкой живём вдвоём лишь на «детские» - 2 тыс. грн. На работу выйти я не могу, не с кем оставить ребёнка. Моя главная цель в жизни: поставить дочь на ноги, ведь если со мной что-то случится, она должна уметь позаботиться о себе», - рассказала мама девочки. Чтобы помочь Яси Кушниренко нужно собрать 10 000 грн. Для семьи девочки эта сумма огромна, для нас всех вместе – собрать ее реально. Для помощи девочки можно приобрести волшебный оберег всего за 200 грн и у Ярославы – появится ещё больше шансов поехать на реабилитацию вовремя. Купить их можно по адресу: г. Днепр, ул. Площадь Троицкая,2, 4 этаж здания Конкорд банка, 414 офис. Стоимость одного оберега – всего 200 гривен. Помочь 5-ти летней Ясе может каждый по ссылке: http://248.dp.ua/projects/358 Цель проекта: до 15 февраля собрать 10 000 гривен, чтобы оплатить курс реабилитации, который поможет Ярославе поскорей научиться ходить.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7