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| Спаси жизнь! | 11:07 | 03.02.2017
Пятилетней Ясе Кушниренко срочно нужна помощь граждан: тяжелая форма ДЦП (ФОТО)

Переселенка из ЛНР, 54-летняя Марина под обстрелами родного города делает обереги для продажи на Бирже благотворительности «ДоброДій», что бы все 100% вырученных средств потратить на лечение 5-летней Яси Кушниренко, которая не ходит и не говорит из-за тяжелейшего ДЦП.

До начала лечения осталось меньше 2 недель, за которые нужно успеть собрать 10 тыс. грн, ведь без лечения, достижения девочки вернутся на «нулевую отметку», а несчастные родители не в состоянии себе позволить эту реабилитацию.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Благотворительно фонда.

Детский церебральный паралич «свалился» на малышку из-за недоношенности, отобрал у Яси возможность пойти и заговорить вместе с одногодками. Но Ясе так нравится жить, что ее не пугают ни 4-часовые занятия ЛФК каждый день, ни походы к неврологу, ни бесконечные уколы и поездки на реабилитацию. Девочка уже научилась сидеть, понимает речь окружающих, а для общения с ними придумала собственный «язык». К сожалению, этих навыков недостаточно, чтобы пойти в обычный садик, а потом – в школу. Сначала нужно пойти своими ножками и заговорить. Времени уже «в обрез» - в сентябре Ясе исполнится 6 лет, после этого возраста побороть ДЦП значительно труднее.

«Мы с дочкой живём вдвоём лишь на «детские» - 2 тыс. грн. На работу выйти я не могу, не с кем оставить ребёнка. Моя главная цель в жизни: поставить дочь на ноги, ведь если со мной что-то случится, она должна уметь позаботиться о себе», - рассказала мама девочки.

Чтобы помочь Яси Кушниренко нужно собрать 10 000 грн. Для семьи девочки эта сумма огромна, для нас всех вместе – собрать ее реально.

Для помощи девочки можно приобрести волшебный оберег всего за 200 грн и у Ярославы – появится ещё больше шансов поехать на реабилитацию вовремя.

Купить их можно по адресу: г. Днепр, ул. Площадь Троицкая,2, 4 этаж здания Конкорд банка, 414 офис. Стоимость одного оберега – всего 200 гривен.

Помочь 5-ти летней Ясе может каждый по ссылке: http://248.dp.ua/projects/358

Цель проекта: до 15 февраля собрать 10 000 гривен, чтобы оплатить курс реабилитации, который поможет Ярославе поскорей научиться ходить.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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