Редактору никопольской газеты срочно нужна помощь граждан: хроническая почечная недостаточность 5-й степени

Редактору газеты «ВИЗИТ-Венал» (г. Никополь) Сергею Светличному срочно нужна помощь.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Днепропетровском областном союзе журналистов.

«Уже два года Сергей Светличный страдает хронической почечной недостаточностью 5-й степени.

В настоящее время у Сергея началась гангрена ноги, которая прогрессирует на фоне сахарного диабета. Реально угрожает ампутация ноги.

В Никополе проводить такую операцию невозможно, потому что ее делают только в той клинике, где есть аппарат гемодиализа. Необходимо срочное оперативное вмешательство.

Обращаемся ко всем неравнодушным людям откликнуться и помочь, для этого нужно, по возможности, перевести деньги на счет:

Карта ПриватБанка: 4731 2171 1381 7520 Светличный Андрей Владленович (брат)», - говорится в сообщении.

