| Спаси жизнь! | 14:43 | 02.08.2017 Редактору никопольской газеты срочно нужна помощь граждан: хроническая почечная недостаточность 5-й степени Редактору газеты «ВИЗИТ-Венал» (г. Никополь) Сергею Светличному срочно нужна помощь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Днепропетровском областном союзе журналистов. «Уже два года Сергей Светличный страдает хронической почечной недостаточностью 5-й степени. В настоящее время у Сергея началась гангрена ноги, которая прогрессирует на фоне сахарного диабета. Реально угрожает ампутация ноги. В Никополе проводить такую операцию невозможно, потому что ее делают только в той клинике, где есть аппарат гемодиализа. Необходимо срочное оперативное вмешательство. Обращаемся ко всем неравнодушным людям откликнуться и помочь, для этого нужно, по возможности, перевести деньги на счет: Карта ПриватБанка: 4731 2171 1381 7520 Светличный Андрей Владленович (брат)», - говорится в сообщении.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7