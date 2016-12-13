Сегодня православные христиане мучеников Мину, Ермогена и Евграфа

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В пятницу, 23 декабря, православные христиане молитвенно чтут память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемелла Пафлагонянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и родителей его блаженных Стефана и Ангелины, Бранковичей, правителей Сербских, священномучеников Иакова и Александра пресвитеров, священномученика Евграфа пресвитера и сына его мученика Михаила, священомучеников Анатолия, Александра, Евгения, Константина, Николая пресвитеров, и с ними мучеников Петра, Евсевия, Михаила, Дорофея, Лаврентия, Григория и мучениц Александры и Татианы.
Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена горячая пища без масла.