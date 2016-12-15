Сегодня православные молитвенно чтут мучеников мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В понедельник, 26 декабря, православные христиане молитвенно чтут мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Арсения Латрийского, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Печерского, святителя Досифея, митрополита Молдавского (Рум.).
Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.