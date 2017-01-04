Сегодня у православных наступает Рождественский сочельник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В пятницу, 6 января, у православных христиан наступает Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

В этот день молитвенно чтут память преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.

Согласно монастырскому уставу разрешено сухоядение: хлеб, овощи и фрукты.

О том, как будет проходить празднование Рождества Христова в Днепре, читайте здесь.

