| Православная Днепропетровщина | 08:29 | 11.01.2017 Сегодня православные христиане чтут 14 тыс Вифлеемских младенцев-мучеников ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 11 января, в православной церкви молитвенно чтут память 14 тыс. мучеников младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Также чтут преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих», преподобного Василиска Сибирского, преподобного Фаддея исповедника, преопдобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, мучениц Наталии, Наталии, Евдокии, Анны, Матроны, Варвары, Анны, Евдокии, Евфросинии, Агриппины и Наталии. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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