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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:29 | 11.01.2017
Сегодня православные христиане чтут 14 тыс Вифлеемских младенцев-мучеников

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В среду, 11 января, в православной церкви молитвенно чтут память 14 тыс. мучеников младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Также чтут преподобного Маркелла, игумена обители «Неусыпающих», преподобного Василиска Сибирского, преподобного Фаддея исповедника, преопдобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, мучениц Наталии, Наталии, Евдокии, Анны, Матроны, Варвары, Анны, Евдокии, Евфросинии, Агриппины и Наталии.

Согласно монастырскому уставу поста нет.
 
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Теги: общество, православие, Днепропетровщина

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