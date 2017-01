| Православная Днепропетровщина | 17:29 | 19.01.2017 Как в Павлограде отметили Крещение Господне (ФОТОРЕПОРТАЖ) В четверг, 19 января, православные христиане отмечают один из величайших праздников – Крещение Господне, которое также называется Богоявление. Тысячи прихожан по всей территории Днепропетровской области, несмотря на раннее время, посетили храмовые богослужения и приняли участие в освящение воды. Читайте также: «Главное в Крещении – не окунание, а молитва и пребывание в храме», - настоятель павлоградского храма Святого князя Владимира Не стал исключением небольшой храм-часовня Святого князя Владимира, возведенный в Павлограде в первое десятилетие Независимости Украины. Храм был построен, чтобы увековечить память 102 сотрудников Павлоградского химического завода, погибших в разные годы функционирования предприятия. В разные годы работы Павлоградскгого химического завода погибли 102 сотрудника предприятия «Выйдя на проповедь к людям, в возрасте 30 лет Господь наш Иисус Христос пришел на реку Иордан, чтобы принять крещения от Иоанна Предтечи, который за полгода до этого вышел на проповедь и стал призывать людей принять Крещение покаяния. Это не было то крещение, которым мы сегодня крестим людей, но это было уже и ветхозаветным омовением. Это была проповедь о Крещении Покаяния, его проповедь сопровождалась исповедыванием грехов. К такому же крещению пришел и Христос. В целом это было и ненужно, ведь Бог безгрешен, но Христос принял это крещение, чтобы быть похожим на нас, явив свое смирение и близость к людям. Во время Крещения Бог явил людям свою тайну. До этого люди не знали о триединстве. Именно когда Бог Сын крестился, Бог Дух Святой в виде голубя слетел на Христа, а Бог Отец с неба засвидетельствовал: «То есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Именно поэтому праздник называется Крещение или Богоявление», - сообщил настоятель храма Святого князя Владимира протоиерей отец Павел «С течением времени меняется понимание праздника. Еще совсем недавно люди боялись прийти в храм и тайком освящали воду. Сейчас у нас есть свобода приходить в храм, молится, совершать таинства. Но со временем обрядовость начала вытеснять духовность. Но нужно подчеркнуть, что главное – это не окунуться, превозмогая страх и боль. Если человек не может – не нужно этого делать. Не нужно окунаться с шумом, гамом и алкоголем. Главное – не окунание, а пребывание в храме», - добавил священнослужитель Отец Павел также провел освящение заводоуправления Павлоградского химзавода Фото: Артем Лысенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

