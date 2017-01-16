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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:10 | 23.01.2017
Сегодня православные чтут память Святителя Григория

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В четверг, 23 января, в православной церкви чтут память Святителя Григория, епископа Нисского. Преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. Преподобного Маркиана пресвитера Преподобного. Павла Комельского (Обнорского). Святителя .Феофана, Затворника Вышенского, Преподобного Антипы Валаамского (Афонского, Блаженнейшего Феозвы диаконисы, сестры святителя Григория Нисского, Преподобного Макария Писемского. Священномученика Зиновия пресвитера. Св. Петра пресвитера. Священномученика Анатолия, митрополита Одесского.

Согласно монастырскому уставу поста нет.
 
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