Сегодня у православных отдание праздника Богоявления

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В пятницу, 27 января празднуется отдание праздника Богоявления. Православные чтут Предоподного отца, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними. Равноапостольную Нину, просветительницы Грузии. Преподобоного Иосифа Аналитина Раифского. Преподобного Феодула Синайского. Преподобного Стефана, основателя обители Хиннолакковой. Преподобного иеросхимонаха Иоанна исп.
Согласно монастырскому уставу День постный. Разрешается рыба.