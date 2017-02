| Православная Днепропетровщина | 13:51 | 05.02.2017 В Днепр прибыла мощная чудотворная святыня - самая большая в Украине частица Животворящего Креста Господнего, - Александр Вилкул Великая христианская святыня прибыла в Днепр по благословению владыки Иринея и при поддержке народного депутата Украины Александра Вилкула. Верующие города смогут поклониться реликвии c 5 до 12 февраля 2017 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата. «Александр Вилкул отметил: «Частица Животворящего Креста - это одна из величайших реликвий нашей святой православной веры. Сегодня, как и во все самые сложные времена, именно вера спасает людей от отчаяния, укрепляет и дает силы бороться. Верю, что вера наполнит добром нашим сердца и укрепит нас в наших действиях по восстановлению мира в Единой Украине».

Владыка Ириней поблагодарил Александра Вилкула за поддержку и укрепление православия. Также Владыка отметил, что особенно символично, что чудотворная святыня – орудие Страстей Христовых прибыла в город к началу подготовки к Великому посту», - говориться в сообщении. Справка. Частицы Животворящего Креста находятся на постоянном хранении в Крестовоздвиженской церкови в Виннице, Крестовоздвиженском соборе в Ужгороде, Успенском соборе в Мукачево, Свято-Успенской Почаевской Лавре Крестовоздвиженской церкви. Части Креста, на котором был распят Спаситель, сохранились в афонских монастырях: Ватопед, Дионисиат, Зограф, Каракал, Филофей, Симонопетра, Пантократор, Ставроникита, Григориат, Эсфигмен и монастыре Святого Павла. Самая большая из известных частей Креста хранится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

