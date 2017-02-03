Сегодня в православной церкви молитвенно чтут преподобных Ксенофонта, его супругу Марию и их сыновей

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Среду, 8 февраля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Также чтут мучеников Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов, преподобного Симеона Ветхого, святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского.
Согласно монастырскому уставу поста нет.