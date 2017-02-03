| Православная Днепропетровщина | 08:26 | 08.02.2017 Сегодня в православной церкви молитвенно чтут преподобных Ксенофонта, его супругу Марию и их сыновей ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Среду, 8 февраля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Также чтут мучеников Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов, преподобного Симеона Ветхого, святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского. Согласно монастырскому уставу поста нет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати православие, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7

