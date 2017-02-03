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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 09:34 | 08.02.2017
В Одессе афонские монахи привезли воинам АТО мощи Пантелеимона Целителя (ВИДЕО)

В Одессе в Центральном военном госпитале более 300 раненых украинских военнослужащих поклонились великой православной святыне со Святой Горы Афон - мощам Пантелеимона Целителя.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЦ.

Святыню доставила в госпиталь делегация со Святой Горы Афон.

«Афонские монахи сами решили приехать в военный госпиталь, потому что были озабочены той бедой, которая происходит на Востоке Украины. Они стали непосредственными участниками молитвы о мире в Украине, которая совершалась круглосуточно во время пребывания мощей в Одессе», – отметил благочинный больничных храмов Одесской епархии протоиерей Сергий Лебедев.

В госпитале перед ковчегом со святыми мощами был отслужен молебен. Каждый из молящихся получил в благословение иконку святого великомученика и целителя Пантелеимона, освященную на его мощах.

«Святые мощи встретили раненные бойцы и медицинский персонал. Ковчег с мощами занесли в палаты к воинам, которые получили тяжелые ранения во время обострения боевых действий в районе Авдеевки. Военнослужащие были рады приезду великой святыни из Афона и благодарили за то, что их не забыли в беде. Воины отметили, что находясь на больничной койке, ощущали необходимость в молитве. Они со слезами молились и просили Божией помощи по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеимона», - рассказал протоиерей Сергий Лебедев.

В Одессе за четыре дня пребывания святыни более 100 тыс. верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя, которые 2 февраля прибыли из монастыря святого Павла на Горе Афон. В эти дни Одессу посетили многочисленные паломники со многих регионов Украины. Очередь к святыне не уменьшалась даже ночью и постоянно составляла около 4 тыс. человек.

В этот же день святыню доставили в Грецию, откуда она вернется в монастырь святого Павла на Святую Гору Афон.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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