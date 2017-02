| Православная Днепропетровщина | 09:34 | 08.02.2017 В Одессе афонские монахи привезли воинам АТО мощи Пантелеимона Целителя (ВИДЕО) В Одессе в Центральном военном госпитале более 300 раненых украинских военнослужащих поклонились великой православной святыне со Святой Горы Афон - мощам Пантелеимона Целителя. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЦ. Святыню доставила в госпиталь делегация со Святой Горы Афон. «Афонские монахи сами решили приехать в военный госпиталь, потому что были озабочены той бедой, которая происходит на Востоке Украины. Они стали непосредственными участниками молитвы о мире в Украине, которая совершалась круглосуточно во время пребывания мощей в Одессе», – отметил благочинный больничных храмов Одесской епархии протоиерей Сергий Лебедев. В госпитале перед ковчегом со святыми мощами был отслужен молебен. Каждый из молящихся получил в благословение иконку святого великомученика и целителя Пантелеимона, освященную на его мощах. «Святые мощи встретили раненные бойцы и медицинский персонал. Ковчег с мощами занесли в палаты к воинам, которые получили тяжелые ранения во время обострения боевых действий в районе Авдеевки. Военнослужащие были рады приезду великой святыни из Афона и благодарили за то, что их не забыли в беде. Воины отметили, что находясь на больничной койке, ощущали необходимость в молитве. Они со слезами молились и просили Божией помощи по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеимона», - рассказал протоиерей Сергий Лебедев. В Одессе за четыре дня пребывания святыни более 100 тыс. верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя, которые 2 февраля прибыли из монастыря святого Павла на Горе Афон. В эти дни Одессу посетили многочисленные паломники со многих регионов Украины. Очередь к святыне не уменьшалась даже ночью и постоянно составляла около 4 тыс. человек. В этот же день святыню доставили в Грецию, откуда она вернется в монастырь святого Павла на Святую Гору Афон.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7