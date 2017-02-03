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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:33 | 10.02.2017
Сегодня православные чтут преподобного Ефрема Сирина

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В среду, 10 февраля, в православной церкви чтут память преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Палладия пустынника, преподобьного Исаака Сирина, епископа Ниневийского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского, святого Феодора исповедника, пресвитера, священномученика Игнатия.

Согласно монастырскому уставу поста нет.

 
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