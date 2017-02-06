| Православная Днепропетровщина | 08:24 | 13.02.2017 Сегодня православные христиане чтут память бессребреников мучеников Кира и Иоанна ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В понедельник, 13 февраля, в православной церкви чтут память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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