| Православная Днепропетровщина | 15:54 | 15.02.2017 Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что сретение – это день, когда каждый человек может прийти в храм и сделать шаг навстречу Господу. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Центре информации УПЦ. «Сретение Господне отмечается на сороковой день после Рождества Христова. Для каждого человека сегодняшний праздник дает ответ на вопрос: «Что сделать, чтобы встретить Бога в жизни?» По словам святых отцов, если мы здесь, на земле, не встретим Бога-Творца, то в вечной жизни уже не будет такой возможности», - отметил владыка Антоний. Он напомнил, что место, где человек встречается с Богом – это храм Господень. «Каждый человек чувствует в храме особое состояние, чувствует близость Бога. Человек верующий понимает, что греховность можно преодолеть не своими силами, а только силой Божией. Но от человека зависит первый шаг навстречу Творцу», - подчеркнул митрополит Антоний. Читайте также: сегодня православные христиане отмечают Сретение Господне По традиции в этот день в церкви освящают свечи, которые символизируют веру, горящую в сердце каждого христианина. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7