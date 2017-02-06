Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что сретение – это день, когда каждый человек может прийти в храм и сделать шаг навстречу Господу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Центре информации УПЦ.

«Сретение Господне отмечается на сороковой день после Рождества Христова. Для каждого человека сегодняшний праздник дает ответ на вопрос: «Что сделать, чтобы встретить Бога в жизни?» По словам святых отцов, если мы здесь, на земле, не встретим Бога-Творца, то в вечной жизни уже не будет такой возможности», - отметил владыка Антоний.

Он напомнил, что место, где человек встречается с Богом – это храм Господень.

«Каждый человек чувствует в храме особое состояние, чувствует близость Бога. Человек верующий понимает, что греховность можно преодолеть не своими силами, а только силой Божией. Но от человека зависит первый шаг навстречу Творцу», - подчеркнул митрополит Антоний.

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По традиции в этот день в церкви освящают свечи, которые символизируют веру, горящую в сердце каждого христианина.