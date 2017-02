| Православная Днепропетровщина | 08:22 | 17.02.2017 Сегодня православные чтут преподобного Исидора Пелусиотского ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В пятницу, 17 февраля,в православной церкви молитвенно чтут память преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского, преподобного Кирилла Новоезерского, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, игумена Студийского, преподобных Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских, священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, священномученика Евстафия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, Александра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, Алексия, Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра пресвитеров. Согласно монастырскому уставу день постный, в пищу разрешается употреблять рыбу. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати православие, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

