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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:22 | 17.02.2017
Сегодня православные чтут преподобного Исидора Пелусиотского

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В пятницу, 17 февраля,в православной церкви молитвенно чтут память преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского, преподобного Кирилла Новоезерского, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, игумена Студийского, преподобных Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских, священномученика Мефодия, епископа Петропавловского, священномученика Евстафия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, Александра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Николая, Алексия, Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра пресвитеров.

Согласно монастырскому уставу день постный, в пищу разрешается употреблять рыбу.

 
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Теги: общество, православие, Днепропетровщина

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