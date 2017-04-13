Сегодня православные чтут память священномученика Антипы

|
ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В понедельник, 24 апреля, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского, мучеников Прокесса и Мартиниана, преподобного Фармуфия, преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылевского.
Согласно монастырскому уставу поста нет.