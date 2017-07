| Православная Днепропетровщина | 08:06 | 17.07.2017 Сегодня в православной Церкви отмечают день святого Андрея ИА «Мост-Днепр» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Сегодня, 17 июля, в православной Церкви отмечают день святого Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца; преподобного Андрея Рублева, иконописца; страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии; священномученика Димитрия пресвитера; мучеников Феодота и Феодотии; священномученика Феодора, епископа Киринейского; благословенного великого князя Андрея Боголюбского; священномучеников Саввы, епископа Горнокарловацкого, и Георгия пресвитера. Также это день обретения мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Галатской иконы Божией Матери. Поста нет.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: православие ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7