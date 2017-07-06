Сегодня в православной Церкви отмечают день святого Андрея

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ИА «Мост-Днепр» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Сегодня, 17 июля, в православной Церкви отмечают день святого Андрея, архиепископа Критского; преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца; преподобного Андрея Рублева, иконописца; страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии; священномученика Димитрия пресвитера; мучеников Феодота и Феодотии; священномученика Феодора, епископа Киринейского; благословенного великого князя Андрея Боголюбского; священномучеников Саввы, епископа Горнокарловацкого, и Георгия пресвитера.
Также это день обретения мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца. Галатской иконы Божией Матери.
Поста нет.