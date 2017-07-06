Сегодня православные христиане чтут преподобного Афанасия Афонского

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ИА «Мост-Днепр» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Сегодня, 18 июля, в православной Церкви чтут преподобного Афанасия Афонского, обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского, священномученика Геннадия пресвитера.
Также молитвенно чтут преподобномученицы великой княгине Елисаветы и инокини Варвар, преподобного Агапита исповедника Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».
Согласно монастырского уклада поста нет.