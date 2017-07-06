| Православная Днепропетровщина | 08:00 | 19.07.2017 Сегодня в православной церкви чтут преподобного Сисоя Великого ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 19 июля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобного Сисоя Великого, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме, мученика Коинта Фригийского, мучеников Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина Македонских, мученицы Лукии девы и с нею мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса(Ориона), Капика и Сатура. Согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.

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