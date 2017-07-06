| Православная Днепропетровщина | 08:13 | 20.07.2017 Сегодня в православной церкви чтут преподобных Фому и Акакия ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В четверг, 20 июля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобных Фому и Акакия, а также преподобной Евдокии, княгини Московской. Кроме того, сегодня день памяти мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Палия, святителя Евангеля, Святой мученицы Кириакии, Преподобномучеников Епиктета пресвитера и Астиона монаха, Преподобного Герасима Болдинского. Почитается Влахернская икона Божией Матери. Согласно монастырскому уставу, поста нет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7

