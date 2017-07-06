Сегодня в православной церкви чтут преподобных Фому и Акакия

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В четверг, 20 июля, в православной церкви молитвенно чтут память преподобных Фому и Акакия, а также преподобной Евдокии, княгини Московской. Кроме того, сегодня день памяти мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Палия, святителя Евангеля, Святой мученицы Кириакии, Преподобномучеников Епиктета пресвитера и Астиона монаха, Преподобного Герасима Болдинского. Почитается Влахернская икона Божией Матери.
Согласно монастырскому уставу, поста нет.