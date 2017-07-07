Сегодня православные чтут День памяти Иконы Божией Матери «Троеручица»

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

Сегодня, 25 июля, православные христиане чтут явление Иконы Божией Матери «Троеручица». Чудотворный образ, перед которым получил исцеление отрубленной руки преподобный Иоанн Дамаскин (память 4 декабря), передан им в Лавру преподобного Саввы Освященного. В ХIII веке святая икона находилась в Сербии, а впоследствии чудесно перенесена на Афон в Хилендарский монастырь.

Также сегодня отмечается день памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, мученицы Голиндухи, во святом крещении Марии, преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев, мученика Федора и сына его Иоанна, преподобного Арсения Новгородского, преподобного Симона Воломского.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет.