Сегодня православные чтут Архангела Гавриила

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

Сегодня, 26 июля, отмечается два важных церковных праздника - праздник в честь Архангела Гавриила, который принес Деве Марии известие о рождении от Нее Спасителя, а также Преподобного Стефана Савваита (725-794 гг.), который практически всю свою жизнь провел в Лавре св. Саввы. Обладал даром прозорливости и чудотворений.

Кроме того, сегодня православные чтут мучеников Маркиана и Серапиона.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. День постный. Пища с растительным маслом.

