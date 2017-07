| Православная Днепропетровщина | 08:16 | 26.07.2017 Сегодня православные чтут Архангела Гавриила ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Сегодня, 26 июля, отмечается два важных церковных праздника - праздник в честь Архангела Гавриила, который принес Деве Марии известие о рождении от Нее Спасителя, а также Преподобного Стефана Савваита (725-794 гг.), который практически всю свою жизнь провел в Лавре св. Саввы. Обладал даром прозорливости и чудотворений. Кроме того, сегодня православные чтут мучеников Маркиана и Серапиона. Седмица 8-я по Пятидесятнице. День постный. Пища с растительным маслом.

