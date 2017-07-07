Сегодня православные чтут Святого апостола Акилу

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Сегодня, 27 июля, православные чтут Святого апостола Акилу, Мученика Иуста, Преподобного Онисима чудотворца, иже в Магнезии, преподобного. Еллия монаха, Египетского, Преподобного Стефана Махрищского, Преподобного Никодима Святогорца, Мученика Иоанна Мервского, Священномученика Константина пресвитера, Священномученика Николая пресвитера.
Согласно монастырского устава поста нет.