Сегодня православные чтут праведницу Анну, матерь Пресвятой Богородицы

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

Сегодня, 7 августа, в православной церкви отмечается Успение праведницы Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Также в этот день молитвенно чтут память священномученицы Олимпиады диакониссы и Евпраксии девы, преподобного Макария Желтоводского, Унженского, священномученика Николая пресвитера, священномученика Александра пресвитера Сегодня отмечается день памяти V Вселенского Собора.

В субботу, 5 августа, в православной церкви молитвенно чтили мироносицу Марию Магдалену.

Завтра, 8 августа, будет отмечаться день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.

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