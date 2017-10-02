Сегодня православные христиане чтут преподобного Савватия Соловецкого чудотворца

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Во вторник, 10 октября, в православной церкви молитвенно чтут память мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
Также чтут преподобного Савватия Соловецкого чудотворца, мученицу Епихарию, преподобного Игнатия, священомученика Петра, митрополита Крутицкого, священномученика Димитрия пресвитера, священномучеников Германа, епископа Вольского, и Михаила пресвитера.
Согласно монастырскому уставу поста нет.