Сегодня православные христиане чтут преподобных Кирилла и Марию Радонежских

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 11 октября, в православной церкви молитвенно чтут память преподобных Харитона Исповедника, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Почитают пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора и прочих.
Согласно монастырскому уставу, день постный, разрешена пища с растительным маслом.