Сегодня православные христиане почитают священномученика Григория Просветителя

В пятницу, 13 октября, в православной церкви отмечается день памяти священномученика Григория, просветителя Великой Армении. Он происходил из рода парфянских царей Арсакидов. Отец святителя Григория, Анак, домогаясь армянского престола, убил своего родственника, царя Курсара, за что весь род Анака подвергся уничтожению. Григория спас некий родственник: он вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в христианской вере. Возмужав, Григорий женился, имел двух сыновей, но вскоре овдовел. Сыновей Григорий воспитал в благочестии. Один из них - Орфан, впоследствии стал священником, а второй - Аростан принял иночество и ушел в пустыню. Чтобы искупить грех своего отца, убившего отца Тиридата, Григорий вступил в свиту последнего и был ему верным слугой. Царевич Тиридат любил Григория, как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. По восшествии на армянский престол он стал принуждать святого Григория к отречению от Христа. Непреклонность святого ожесточила Тиридата, и он предал своего верного служителя жестоким мукам: страдальца подвесили вниз головой с камнем на шее, несколько дней обкуривали смрадным дымом, били, издевались, принуждали ходить в железных сапогах с гвоздями. Во время этих страданий святой Григорий пел псалмы. В темнице Господь исцелил все его раны. Когда Григорий вновь предстал перед царем невредимым и радостным, тот изумился и приказал повторить пытки. Святой Григорий претерпел их, не колеблясь, с прежней решимостью и достоинством. Тогда его облили горячим оловом и бросили в ров, наполненный ядовитыми гадами. Господь же хранил Своего избранника: ядовитые твари не повредили ему. Некая благочестивая женщина питала его хлебом, тайно опуская его в ров. Святой Ангел, нисходя к мученику, ободрял его силы и укреплял дух. Так прошло 14 лет. За это время царь Тиридат совершил еще одно злодеяние: он замучил святую деву Рипсимию, старицу игумению Гаианию и с ними еще 35 дев одного из малоазиатских девичьих монастырей. Святой повелел собрать останки замученных дев; их с честью похоронили, а на месте погребения построили церковь. В эту церковь святой Григорий привел бесноватого царя и велел ему молиться святым мученицам. Тиридат исцелился, раскаявшись в своих преступлениях против Бога, и принял со всем своим домом святое Крещение. Следуя примеру царя, крестился и весь армянский народ. Заботами святого Григория был воздвигнут в 301 году Эчмиадзинский собор в честь Сошествия Святого Духа. В 305 году святитель Григорий направился в Кесарию Каппадокий-скую и там был поставлен архиепископом Леонтием во епископа Армении. За свои апостольские труды он получил наименование Просветителя Армении. Согласно монастырскому уставу, сегодня постный день, разрешена пища с растительным маслом.

