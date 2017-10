| Православная Днепропетровщина | 09:02 | 16.10.2017 Сегодня православные почитают святителя Дионисия Ареопагита, епископа Афинского ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В понедельник, 16 октября, православные почитают святителя Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Священномученики Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, пресвитер Рустик и диакон Елевферий убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году (по другим данным - в 110 году), во время гонения при императоре Домициане (81 - 96). Святой Дионисий жил в городе Афины. Там же воспитывался и получил классическое эллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Илиополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на Кресте Господа Иисуса Христа. Также сегодня отмечается день памяти священномученика Рустика пресвитера и Елевферия диакона, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

