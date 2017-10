| Православная Днепропетровщина | 08:31 | 18.10.2017 Сегодня православные отмечают день мученицы Харитины ИА «Мост-Днепр» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». Сегодня, 18 октября, в православной Церкви отмечают день мученицы Харитины; святых Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев; преподобного Гавриила исповедника; священномученика Дионисия, епископа Александрийского; мученицы Мамелхвы Персидской; преподобного Григория Хандзойского; преподобных Дамиана, пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских; преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся. День постный разрешена пищатолько с растительным маслом. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ православие, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск ������� �������� ������� Loading...

