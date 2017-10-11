Сегодня православные отмечают день мученицы Харитины

|
ИА «Мост-Днепр» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Сегодня, 18 октября, в православной Церкви отмечают день мученицы Харитины; святых Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев; преподобного Гавриила исповедника; священномученика Дионисия, епископа Александрийского; мученицы Мамелхвы Персидской; преподобного Григория Хандзойского; преподобных Дамиана, пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозорливых, Печерских; преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся.
День постный разрешена пищатолько с растительным маслом.