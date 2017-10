| Православная Днепропетровщина | 08:12 | 20.10.2017 Сегодня православные почитают мучеников Сергия и Вакха ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В пятницу, 20 октября, в православной церкви молитвенно чтут память мучеников Сергия и Вакха. А также святителя Иона, епископа Ханькоуского; мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона; мученицу Пелагию Тарсийскую; мученика Полихрония пресвитера; преподобного Сергия Послушливого, Печерского; преподобного Сергия Нуромского. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются, за что понесли жестокие наказания. Святые мученики говорили, что для них жизнь - Христос, а смерть за Него - приобретение. Также сегодня православные отмечают день иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление». День постный, разрешена пища только с растительным маслом.

