Сегодня православные почитают мучеников Сергия и Вакха

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В пятницу, 20 октября, в православной церкви молитвенно чтут память мучеников Сергия и Вакха. А также святителя Иона, епископа Ханькоуского; мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона; мученицу Пелагию Тарсийскую; мученика Полихрония пресвитера; преподобного Сергия Послушливого, Печерского; преподобного Сергия Нуромского.

Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением.

Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются, за что понесли жестокие наказания. Святые мученики говорили, что для них жизнь - Христос, а смерть за Него - приобретение.

Также сегодня православные отмечают день иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление». День постный, разрешена пища только с растительным маслом.

