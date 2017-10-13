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10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Антикоррупционная инициатива Днепра представит общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года»
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11:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине пройдет месячник борьбы с заболеваниями раком молочной железы»
20.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Получение жилья участниками АТО, которые имеют статус «внутренне перемещенных лиц»: реалии и перспективы»
20.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Юстиция в Днепропетровской области фиксирует сезонное увеличение количества пар, которые женятся»
20.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный ЭКО-КОНКУРС «ЭкоМир – Живи Здорово!»
20.10.2017
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Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:12 | 20.10.2017
Сегодня православные почитают мучеников Сергия и Вакха

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с управлением Днепропетровской епархии по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В пятницу, 20 октября, в православной церкви молитвенно чтут память мучеников Сергия и Вакха. А также святителя Иона, епископа Ханькоуского; мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона; мученицу Пелагию Тарсийскую; мученика Полихрония пресвитера; преподобного Сергия Послушливого, Печерского; преподобного Сергия Нуромского.

Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением.

Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются, за что понесли жестокие наказания. Святые мученики говорили, что для них жизнь - Христос, а смерть за Него - приобретение.

Также сегодня православные отмечают день иконы Божией Матери Псково-Печерской, именуемой «Умиление». День постный, разрешена пища только с растительным маслом.
 
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Теги: православие

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