| Православная Днепропетровщина | 13:20 | 05.01.2017 8 января в Днепропетровском епархиальном управлении состоится Рождественская благотворительная елка Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней сообщил, что в дни зимних школьных каникул в праздник Рождества Христова во многих приходах и духовных центрах Днепропетровской епархии проходят праздничные утренники для детей. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Днепре Павлограде, Новомосковске и других районных центрах региона по традиции учащимися из воскресных школ устраиваются яркие представления. На приходах по обычаю проходят ярмарки, праздничные концерты, театрализованные спектакли, выставки вертепов, благотворительные акции для неимущих и детей-сирот. Радость Родившегося Богомладенца в этот день касается каждого, кто этого пожелает. Каждого ребенка в этот день ждет сюрприз и сладости. Также духовенство и волонтеры в праздничные дни посещают больницы, приюты, интернаты, тюрьмы и различные соцучреждения. 8 января в 14.00 в Днепропетровском епархиальном управлении состоится традиционная Рождественская благотворительная соборная елка. На праздник приглашаются дети соборных прихожан, а также воспитанники воскресных школ.

С 27 по 29 января - в Днепровском академическом театре драмы и комедии пройдет XXIV Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству», который традиционно завершит Рождественские праздники в Днепре», - сказал он.

