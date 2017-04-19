Сегодня православные чтут память Месукевийских мучеников

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В пятницу, 28 апреля, в православной церкви молитвенно чтут память мучениц Василиссы и Анастасии, мучеников Месукевийских - Сухия и дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (Груз.).
Согласно монастырскому уставу поста нет.