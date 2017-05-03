Сегодня православные христиане молитвенно чтут память мучеников Тимофея и Мавры

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Во вторник, 16 мая, в православной церкви молитвенно чтут память мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского, святителя Феофана Перифеорийского, преподобных Иулиании и Евпраксии Московских, священномученика Николая пресвитера.
Согласно монастырскому уставу поста нет.