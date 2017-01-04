Сегодня православные христиане молитвенно чтут память 20 тыс Никомидийских мучеников

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
Во вторник, 10 января, в православной церкви молитвенно чтут память 20 тыс. мучеников, сожженных в и прочих, там же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных.
Также чтут преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, преподобного Корнилия Крыпецкого, священномучеников Никодима, епископа Белгородского и Аркадия диакона.
Согласно монастырскому уставу поста нет.