Сегодня православные христиане молитвенно чтут память Критских мучеников

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В четверг, 5 января, в православной церкви молитвенно чтут память Критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
Также чтут преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.
Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена горячая пища без масла.