| Православная Днепропетровщина | 08:23 | 26.04.2017 Сегодня православные христиане молитвенно чтут память священномученика Артемона ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 26 апреля, в православной церкви молитвенно чтут священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента, из Мир Ликийских, мученицу Фомаиду Египетскую. Согласно монастырскому уставу поста нет.

