Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
28.12.2016
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Особенности выплаты пенсий в декабре текущего года и январе 2017 года»
28.12.2016
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фото - видео конкурс «ЗИМНЯЯ СКАЗКА на ПРИРОДЕ»
28.12.2016
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Охрана общественного порядка во время празднования Нового года в Днепре. Подготовка города к Новому году»
28.12.2016
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Нужен ли жителям Днепра региональный ландшафтный парк?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Православная Днепропетровщина | 08:21 | 28.12.2016
Сегодня православные христиане молитвенно вспоминают священномученика Илариона Верейского

ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».

В среду, 28 декабря, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Илариона, архиепископа Верейского, священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского.

Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, православие, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.12.2016 13:54 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники
26.12.2016 13:13 На Запорожской трассе влобовую столкнулись две иномарки: одну машину разорвало на части, погиб человек
23.12.2016 12:07 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных
23.12.2016 10:01 Задержанный за взятку депутат Днепровского горсовета оказался бывшим однопартийцем Филатова
22.12.2016 13:27 Завтра из Львова запустят «Интерсити» на польский Перемышль
Последние новости
28.12.2016
09:34		 На Кубе запретили называть улицы именем Фиделя Кастро
28.12.2016
09:29		 В Днепре пенсионер забыл в камере хранения супермаркета 80 тыс грн (ВИДЕО)
28.12.2016
09:12		 В Днепре закупили спецавтомобили для отлова и стерилизации бездомных животных (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2016 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика