| Православная Днепропетровщина | 08:21 | 28.12.2016 Сегодня православные христиане молитвенно вспоминают священномученика Илариона Верейского ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 28 декабря, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Илариона, архиепископа Верейского, священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.

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