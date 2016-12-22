Сегодня православные христиане молитвенно вспоминают священномученика Илариона Верейского

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 28 декабря, в православной церкви молитвенно чтут память священномученика Илариона, архиепископа Верейского, священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского.
Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.