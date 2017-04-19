Сегодня православные молитвенно чтут память преподобного Феодора Трихины

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 3 мая, в православной церкви молитвенно чтут память преподобного Феодора Трихины, святителей Григория, Анастасия I Синаита , Патриархов Антиохийских, преподобного Анастасия, игумена Синайской горы, преподобного Александра Ошевенского, мученика младенца Гавриила Белостокского.
Согласно монастырскому уставу поста нет.