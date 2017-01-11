Сегодня у православных наступает Крещенский сочельник

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 18 января, у православных христиан наступает Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
В этот день молитвенно чтут память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, преподобного Симеона Псково-Печерского.
Согласно монастырскому уставу разрешено сухоядение: хлеб, овощи и фрукты.