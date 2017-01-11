| Православная Днепропетровщина | 08:27 | 18.01.2017 Сегодня у православных наступает Крещенский сочельник ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 18 января, у православных христиан наступает Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день молитвенно чтут память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, преподобного Симеона Псково-Печерского. Согласно монастырскому уставу разрешено сухоядение: хлеб, овощи и фрукты. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати православие, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

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