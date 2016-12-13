Сегодня в православной церкви отмечается Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В четверг, 22 декабря, в православной церкви отмечается Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.
В этот день молитвенно вспоминают Пророчицу Анну, матерь пророка Самуила, святителя Софрония, архиепискорпа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля, священномучеников Владимира пресвитера, священномученика Владимира пресвитера.
Продолжается Рождественский пост, согласно монастырскому уставу разрешена пища с растительным маслом.