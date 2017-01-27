Святогорская лавра приняла 78 переселенцев из Авдеевки

Святогорская лавра встретила первую группу внутренне перемещенных лиц, эвакуированную из Авдеевки, которая прибыла в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донбасса» в Святогорске.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЦ.

Отмечается, что 78 вынужденных переселенцев, большинство из которых дети в возрасте от 3 до 17 лет, прибыли тремя автобусами.

Братия лавры встретила жителей Авдеевки и организовала для них обед, а также передала пострадавшим продукты питания.

«Администрация Святогорска обратилась к братии монастыря, попросила присоединиться, и мы сразу же откликнулись на эту просьбу. С начала вооруженного противостояния на Востоке Украины Святогорская лавра бесплатно принимает и кормит в своих стенах многих вынужденных беженцев и пострадавших от вооруженного противостояния в зоне АТО. На данный момент в монастыре находятся 175 человек, из которых 40 – дети», – сообщил архимандрит Святогорской лавры Феофан.

По его словам, в условиях резкого роста коммунальных услуг, давать приют переселенцам сегодня нелегко. Но архимандрит Феофан выразил готовность братии монастыря и в дальнейшем помогать вынужденным переселенцам.

