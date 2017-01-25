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| Православная Днепропетровщина | 09:09 | 30.01.2017
УПЦ начала подготовку будущих капелланов во всех духовных учебных заведениях

Украинская Православная Церковь ввела курс «Духовно-пастырское окормление военнослужащих и капелланство» во все духовные учебные заведения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЦ.

Первую лекцию курса воспитанникам Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) прочитал глава Синодального военного отдела УПЦ митрополит Августин (Маркевич).

«Сегодня капелланское служение в армии крайне важно, особенно в боевых условиях. Ведь каждый третий военнослужащий прихожанин нашей Церкви и нуждается в духовной опеке. Мы начинаем готовить военных капелланов. Будущих священников необходимо ознакомить с особенностями военного служения еще во время учебы», - отметил митрополит Августин.

Куратором курса по капелланству стал заместитель главы Синодального военного отдела УПЦ архимандрит Лука (Винарчук).

Курс прослушают семинаристы-выпускники, обучение продлится полгода.

«Семинаристы ознакомятся с военным, госпитальным и тюремным капелланством. Основное направление курса – капелланство в Вооруженных силах Украины. Этому будет предоставлено особое внимание, посвящены лекции и практические занятия», - рассказал архимандрит Лука.

Учебный курс «Духовно-пастырское окормление военнослужащих и капелланство» будет проходить в течение одного учебного семестра во всех духовных заведениях УПЦ.

Большинство священников-преподавателей имеют опыт прохождения срочной службы в армии. В преподавательский состав будут привлекать специалистов из военных учебных заведений.

В этом году в КДАиС лекции прослушают 50 семинаристов, также предусмотрены практические занятия с выездом в воинские части и на полигоны.

Слушатели курса в течение трех лет после хиротонии будут служить на приходах, после чего смогут нести капелланское служение в армии. Семинаристы с ответственностью отнеслись к новому курсу, понимая его необходимость в современных условиях.

 
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Теги: Украина, общество, культура, Днепропетровщина

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