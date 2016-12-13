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| Криминал / Происшествия | 14:04 | 22.12.2016
Суды затягивают рассмотрение вопроса по возвращению фермерского хозяйства «Дар» законным владельцам, - адвокат

Адвокат Сергей Сыроватка заявил, что суды затягивают рассмотрение вопроса по возвращению фермерского хозяйства «Дар» законным владельцам.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В рамках следственного управления ГУНП в Днепропетровской области проводится расследование уголовного производства по признакам состава преступления ст. 206. прим. 2. по рейдерскому захвату фермерского хозяйства «Дар».

3 сентября 2016 года в Одессе фермерское хозяйство «Дар» было переоформлено на некоего Иванченко, который потом продал его Кузнецову. В рамках расследования получены доказательства, что перепродажа была незаконной. Сам Иванченко дал показания относительно этого. Он заявил, что его наняли за 600 грн, чтобы поставить свою подпись под документами. Но, когда в суде огласили эти сведения, он отказался от своих показаний.

Мы хотим, чтобы общество обратило внимание на то, что творится. Потому что завтра рейдерским способом можно будет захватить любое предприятие.

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8 декабря 2016 года Административный суд отметил-таки регистрацию, и сейчас идет стадия апелляционного обжалования. Мы надеемся, что окружной административный апелляционный суд вынесет решение в кратчайшие сроки , чтобы люди могли пользоваться всем имущественным комплексом предприятия. Апелляционный суд общей юрисдикции тоже затягивает рассмотрения, назначая заседания на конец января февраль. Это значит, что высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах заинтересованы, чтобы фермерское хозяйство «Дар» перешло г-ну Кузнецову и людям, которые за ним стоят. Говорят о причастности к этому делу народного депутата», - сказал он. 
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Теги: Днепропетровщина

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