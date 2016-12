| Криминал / Происшествия | 14:09 | 22.12.2016 В ДнепрОГА назвали лучшие сельские клубы области Чей сельский клуб лучше? На Днепропетровщине 22 района приняли участие в региональном этапе Всеукраинского конкурса клубных учреждений. Он проводится раз в 2 года. Победитель представит область на всеукраинском уровне. Им стал Мировское дом культуры. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Хореография, вокал, театр миниатюр и дискотека - они делают все, чтобы никто в районе не заскучал. Мировское дом культуры в следующем году будет отмечать 50 лет работы. А сегодня принимает поздравления, ведь стал лучшим клубом Днепропетровщины. «Мы очень хотели победить. В подготовке к конкурсу вложили много сил и энергии. Сегодняшняя победа неожиданная, но очень приятная», - делится директор Мировского дома культуры Виктория Ткаченко. Всего за победу боролся 471 клуб. Региональному этапу предшествовал отбор на местах. Например, Мировский ДК стал лучшим среди 13 клубов в Томаковском районе. По условиям конкурса, каждый участник предоставлял отчет о своей работе за два года. Жюри конкурса оценивало состояние и материально-техническое обеспечение клубов, их работу с местными учреждениями образования и культуры, активность на творческих конкурсах. «Очень приятно, что этот год заканчивается таким мероприятием. Мы ценим вашу работу. Именно в сельских клубах знакомят с украинскими традициями и культурой, творчески развивают нашу молодежь. Определяем лучший клуб раз в два года. И с каждым разом видим, как все меняется к лучшему», - говорит начальник управления культуры, национальностей и религий ДнепрОГА Наталья Першина. Заняли второе место в конкурсе: Карповский клуб из Широковского района, Капуловской – из Никопольского и Днепровский дворец культуры Верхнеднепровского района. Бронзовыми призерами стали: Новоалександровский клуб из Синельниковского района, Троицкий – из Павлоградского, Сурско-Михайловский – из Солонянского. Всем вручили цветы и памятные грамоты. А победитель уже вскоре представит нашу область на Всеукраинском этапе конкурса. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

