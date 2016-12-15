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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:23 | 23.12.2016
За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки, 22 декабря, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения, передает Lb.ua.

Читайте также: за сутки штаб АТО зафиксировал 22 обстрела военных на Донбассе 

По его словам, эпицентр боев остается на Светлодарской дуге.
 
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Теги: АТО, новости АТО

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