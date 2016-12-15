За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за минувшие сутки, 22 декабря, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения, передает Lb.ua.
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По его словам, эпицентр боев остается на Светлодарской дуге.
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