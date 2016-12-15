За сутки боевики 33 раза обстреляли силы АТО на Донбассе

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении вчера, 25 декабря, из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Лебединское, из 82-миллиметровых минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Старогнатовке, Широкино и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое, а Зайцево - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.



