| Криминал / Происшествия | 13:13 | 26.12.2016 На Запорожской трассе влобовую столкнулись две иномарки: одну машину разорвало на части, погиб человек За минувшие выходные на территории Днепропетровской области произошло два ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 3 получили телесные повреждения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Так, 25 декабря, около 13:30 водитель автомобиля Opel Kadett, двигаясь со стороны Запорожья в направлении Днепра, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz GLE 250, который двигался во встречном направлении. «В результате ДТП водитель автомобиля Opel Kadett погиб на месте происшествия, водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE 250 получил телесные повреждения», - отметили в полиции. В этот же день, около 03:30, в селе Высокое (Томаковский район) водитель Volkswagen, двигаясь со стороны пос. Мировое в направлении с. Новониколаевка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с ЛЭП. «Вследствие ДТП пассажир автомобиля Volkswagen погиб на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения», - сообщили правоохранители.

Полиция Днепропетровщины раз призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

